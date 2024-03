Patryk Jaki wymienia "sukcesy" PiS-u. "Kasta i Niemcy się z nas śmieją"

„Jak widać jednak ludzie Morawieckiego nie mają takiej intencji i chętnie te rozmowy wzięli. Kilka dni temu też wyciągnęli stary wycięty z kontekstu film (którego nikt wcześniej nie widział) a teraz dalej dobijają obóz ku uciesze Tuska” - dodał.

Patryk Jaki: Przegrane wybory i kasta, która się z nas śmieje

Były wiceminister sprawiedliwości wymienił działania podjęte przez PiS, w tym „uzależnienie wypłaty środków od kryterium »leworządności«”, „uzależnienie wypłaty KPO od wypełnienia ideologicznej wersji KPP”, „uzależnienie wypłaty środków od kamieni milowych” czy „brak weta na F55 i pakiet klimatyczny”.

"W zamian nie dostaliśmy NIC! Przegrane wybory i kastę, która się z nas śmieje i Niemców, którzy pękali ze śmiechu jak widzieli jak robią Was w konia. Cala Suwerenna Polska was ostrzegała, to samo robiło wiele osób na całej prawicy i tu na TT. Wy jednak byliście uparci i mamy dziś efekty. Teraz trzeba zakończyć dyskusję i walczyć z Tuskiem. Jednak obóz musi wyciągać wnioski i o to tylko proszę" - zakończył Jaki.