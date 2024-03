Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Pabianic europoseł Patryk Jaki krytycznie wypowiedział się na temat decyzji podejmowanych przez premiera Mateusza Morawiecki.

- Jest bardzo wiele pretensji do nas, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, że byliśmy za słabi jeśli chodzi rozbijanie tego układu Trzeciej Rzeczypospolitej, że byliśmy za słabi jeśli chodzi o TVN i tak dalej. I czy dajemy gwarancję, że tym razem będzie inaczej? Ja państwu mogę dać gwarancję, że jak ja będę miał na to wpływ, to ja tego dopilnuję. Będziecie mnie państwo rozliczać - mówił polityk Suwerennej Polski.

- Problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i zadać sobie pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja państwu nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo — dodał.

Patryk Jaki o Andrzej Dudzie: To jest rachunek za naiwność

Jaki krytycznie odniósł się również do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy.