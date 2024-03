Rzym i Madryt skąpią na obronę. Polska wyda znacznie więcej

Włochy z dochodem narodowym wartym 2,2 bln dol. i Hiszpania z 1,6 bln dol. wciąż są znacznie większymi potęgami gospodarczymi od Polski (900 mld dol.). Jednak jak prognozuje portal globalfirepower.com, w tym roku polski budżet na obronę (38 mld dol.) będzie o wiele większy niż włoski (32 mld dol.) i hiszpański (22 mld dol.).

Oba kraje są bardzo zadłużone (140 proc. PKB w przypadku Włoch, 110 proc. Hiszpanii), co przy mizernym wzroście gospodarczym bardzo ogranicza ich możliwości przeznaczenia większych środków na obronę. Główna przeszkoda dla spełnienia obietnic złożonych w NATO ma jednak charakter polityczny. Nawet jeśli Meloni prowadzi politykę bardzo proukraińską, tak nie jest z dwoma głównymi koalicjantami jej partii Bracia Włosi: Ligą i Forza Italia. A i sama premier przy wysokiej rentowności (ponad 7 proc.) włoskiego długu nie może znaleźć dodatkowych środków na obronę bez ograniczenia wydatków na edukację czy służbę zdrowia, co jest niezwykle niepopularne we włoskich elektoracie.

W Hiszpanii powodów fatalnego stanu sił zbrojnych jest więcej. – Od wojen napoleońskich Hiszpania nie prowadziła wojen obronnych. Nie uczestniczyła ani w pierwszej, ani w drugiej wojnie światowej. Siły zbrojne wykorzystywano do zamachów stanu czy podbojów kolonialnych. Inwestowanie w nie to nie jest więc coś, co przynosi poparcie partii rządowej – tłumaczy Jesus Perez Triana.

Sojusznicy Giorgii Meloni są prorosyjscy

Do tego dochodzi brak poczucia zagrożenia ze strony Kremla i to mimo, iż rosyjski wywiad wojskowy (GRU) był mocno zaangażowany we wspieranie katalońskiego separatyzmu sprzed sześciu lat, co mogło skończyć się rozbiciem kraju.