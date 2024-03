Polska liderem zbrojeń w NATO. Zakup sprzętu? Tylko Helsinki mogą równać się z Warszawą (WIDEO)

Ukraińcom nie brakuje odwagi. Brakuje im amunicji. Jens Stoltenberg

Co ciekawe, utrzymuje się wysokie poparcie społeczne dla pomocy dla Ukrainy: opowiadają się za tym dwie trzecie badanych. To ważne, bo państwa NATO dostarczają Ukrainie 99 proc. trafiającej tam zagranicznej pomocy wojskowej. W 2023 r. wysłały Ukrainie artylerię i amunicję, czołgi i transportery opancerzone, łodzie patrolowe, obronę powietrzną, śmigłowce, drony i radary.

Po raz pierwszy wielu sojuszników wysłało również systemy dalekiego zasięgu: brytyjskie pociski Storm Shadow i francuskie SCALP. Sojusznicy zgodzili się też wysłać samoloty F-16. Połączyli także siły w celu stworzenia koalicji na rzecz kluczowych zdolności, takich jak obrona powietrzna, artyleria i drony. Kilku członków sojuszu podpisało dwustronne umowy bezpieczeństwa z Ukrainą.

Ale to ciągle za mało, żeby skutecznie odeprzeć rosyjskiego agresora. Dlatego Stoltenberg zaapelował do sojuszników o więcej. – Ukraińcom nie brakuje odwagi. Brakuje im amunicji – powiedział szef sojuszu. Według niego wszyscy sojusznicy muszą sięgnąć głęboko do kieszeni oraz do zapasów i szybko dostarczyć pomoc.