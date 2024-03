W Białym Domu rozmowy o bezpieczeństwie. Prezydent wraca do 3 proc. na obronność

Korespondencja z Waszyngtonu



Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu na starcie rozmów delegacji w Białym Domu wrócił do tematu, o którym mówi od dwóch dni zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych w trakcie wcześniejszych rozmów w Kongresie: do pomysłu zwiększenia wydatków na obronność do 3 procent. - 2 procent było dobre 10 lat temu — powiedział w trakcie inauguracyjnego wystąpienia prezydent Duda. Jak podkreślił, sojusznicy powinni brać na swoje barki więcej odpowiedzialności za całe NATO.

Biden o żelaznym zaangażowaniu USA, Tusk o stabilnej demokracji w Polsce

Prezydentowi Bidenowi w trakcie rozmów z polską delegacją towarzyszy m.in. sekretarz stanu Anthony Blinken. Prezydent Biden dziękował Polsce za wsparcie Ukrainy na poziomie humanitarnym. Biden podkreślił też, że zaangażowanie USA, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski jest "żelazne". - Atak na jednego z członków Sojuszu jest atakiem na wszystkich — mówił Joe Biden.