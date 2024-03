Łukasz Warzecha: Kto najwięcej traci na proteście rolników? Nie są to KO i Donald Tusk

Jakiego przebiegu protestu rolników w Warszawie można się spodziewać?

Rolnicy w Brukseli potraktowali siedziby instytucji europejskich oraz policjantów wylewaną pod ciśnieniem gnojowicą, a jezdnie w dzielnicy unijnej – ciężkim sprzętem. Wątpię, żeby mieli na to zgodę. Jeśli zatem ktoś na naszych protestujących narzeka, to może jednak powinien się przyjrzeć, jak sytuacja przedstawia się gdzie indziej.

Nie ma natomiast wątpliwości, że konflikt jest nie tylko o interesy – to również konflikt kulturowy, w którym rządzący starają się tworzyć stereotyp „ciemne chłopy kontra otwarci, proeuropejscy, uśmiechnięci Polacy”. W swoi elektoracie KO nie ma z tym problemu. Wyborcy tej partii to w części osoby leczące własne kompleksy, związane z pochodzeniem, łatwo więc wcisnąć im pogląd, że rolnik to chciwy prymityw, który po prostu chce więcej kasy. Najgorzej wychodzi na tym koalicjant Donalda Tuska, czyli PSL, które jest zmuszone żyrować działania rządu, konsekwentnie podkopując własną bazę w terenie. Warto też zauważyć, że sam pan premier odnajduje się w tym jak zwykle sprytnie – zajmuje ostrożne, niewyraźne, rozmyte stanowisko i ucieka od konfrontacji.

Donald Tusk oddał kwestie klimatu ideologom

Nie można jednak zapominać, że kształt rządu to jego dzieło. A w tym rządzie część stanowisk odpowiadających za obecne wzburzenie rolników trafiła do ludzi – można to już powiedzieć bez wątpliwości – skrajnie zideologizowanych i niekompetentnych. Wiceministrem klimatu jest pani Urszula Zielińska z Zielonych (część KO), której wywody na temat konsekwencji zielonego ładu dla zwykłych ludzi mogą przyprawić o syndrom opadającej szczęki. Ta wybitna fachowiec od agitacji klimatycznej ukończyła zarządzanie i marketing. Inny wiceminister, oskarżany przez protestujących – słusznie – o podejmowanie działań motywowanych czysto ideologicznie, Mikołaj Dorożała z Polski 2050, ukończył politologię. Z kolei wiceminister Krzysztof Bolesta przez kilka lat kierował fundacją, lobbującą za autami elektrycznymi. Te osoby nadają ton linii resortu, kierowanego przez Paulinę Hennig-Kloskę, która dotąd nie wytłumaczyła, dlaczego zaproponowany przez nią na początku kadencji projekt ustawy wiatrakowej zakładał wywłaszczenia pod budowę siłowni.

Donald Tusk oddał w rządzie kwestie klimatu ideologom i radykałom. Rolnicy powinni dostrzec całokształt sytuacji – bo nie tylko Ministerstwo Rolnictwa jest adresatem ich słusznych pretensji.