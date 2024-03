- To świadczy tylko o tym, że PiS nie jest w stanie postawić diagnozy dlaczego przegrał wybory ostatnie. To dobra wiadomość dla obecnej koalicji. Uważam, że nikt nie powie prawdy, żeby nie narazić się Kaczyńskiemu. Kaczyński nadal będzie układał listy kandydatów w wyborach samorządowych, w wyborach do PE. On będzie prawdziwym przywódcą PiS-u - podsumował.



Grzegorz Schetyna: Następca Jarosława Kaczyńskiego? Mateusz Morawiecki lub Przemysław Czarnek. Następca Donalda Tuska? Nie ma politycznych powodów

A kto, zdaniem Schetyny, może zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego w PiS?



Dla nas zagrożeniem jest przechodzenie przez kampanie wyborcze, tematy, które różnią koalicjantów Grzegorz Schetyna, senator KO

- Ja widzę starcie dwóch polityków, dwóch opcji wewnątrz PiS-u: (Mateusza) Morawieckiego i (Przemysława) Czarnka — odparł.



- PiS musi zrozumieć, że przegrywa wybory i osiągnąć poziom, na którym wyciągnie właściwe wnioski z sytuacji. Wyciąganie wniosku, że powinien zostać Kaczyński, bo tyle razy poprowadził do zwycięstwa, więc znów musi poprowadzić to jest droga do politycznej zagłady, za co trzymam kciuki — dodał.



Schetynę zapytano następnie kto może zastąpić Donalda Tuska na stanowisku lidera KO, gdyby z jakiegoś powodu Tuska zabrakło.