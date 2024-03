W najnowszym numerze tygodnika „Sieci” prezes PiS Jarosław Kaczyński w obszernym wywiadzie deklaruje, że będzie w 2025 roku kandydował ponownie w wyborach na prezesa partii. To zmiana zdania, bo zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie Kaczyński w ostatnich miesiącach i latach sygnalizował mniej lub bardziej wprost, że kończąca się w przyszłym roku kadencja będzie jego ostatnią. Z czego wynika ta zmiana i czy jest ostateczna?

Reklama

Jarosław Kaczyński chce pozostać prezesem PiS. Taktyka, a nie strategia

Władze PiS doskonale zdają sobie sprawę z licznych zagrożeń, jakie czekają partię w tym roku. Najpierw wybory samorządowe, a później europejskie na pewno przyniosą partii straty. PiS buduje kampanię samorządową pod hasłem „Jesteśmy na TAK” i przesłaniem dotyczącym kontynuacji projektów rozwojowych. To nowy ton i w jakimś sensie odpowiedź na krytykę kierunku z pierwszych tygodni bycia w opozycji. Ale straty będą, i to najpewniej poważne. Równolegle władze PiS bardzo uważnie obserwują to, co dzieje się w partii zarówno na poziomie klubu parlamentarnego, jak i struktur. Perspektywa sukcesji w PiS w naturalny sposób uruchomiła publiczne dywagacje, deklaracje, procesy odśrodkowe, zwłaszcza że w PiS nie brakuje ambitnych polityków, którzy mniej lub bardziej po cichu myślą o objęciu kiedyś w partii władzy. To obraz ostatnich miesięcy, gdy niektórzy – jak premier Mateusz Morawiecki – mówili o swoich ambicjach publicznie. Prezes Kaczyński musiał uznać, że trzeba sprawę przeciąć, a takie rozmowy partii szkodzą. Skrytykował zresztą Morawieckiego w trakcie jednego ze spotkań władz za wspominaną wcześniej publiczną deklarację.

Jednocześnie kombinacja strat w sejmikach i w PE, rywalizacji wewnętrznej o przywództwo oraz utraty możliwości komunikacji z częścią elektoratu poprzez destrukcję ekosystemu mediów znanych z lat 2015–2023 mogłaby być dla partii zabójcza. Kaczyński uznał najwyraźniej, że musi zapewnić w partii wewnętrzny spokój przynajmniej w kwestii potencjalnej sukcesji. I przynajmniej na ten rok. Bo nie jest przesądzone wcale, że gdy kongres rzeczywiście się odbędzie – a to ma być w przyszłym roku w okolicy wyborów prezydenckich – to okoliczności się nie zmienią.

Kto zostanie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich?

Nikt w PiS nie ma wątpliwości, że w perspektywie kolejnych lat – gdy Kaczyński dostanie ponowny mandat w przyszłym roku – zmiana generacyjna w partii jest nieuchronna. Sukcesja została więc co najwyżej odsunięta, a nie odłożona w całości. A ambitni politycy w PiS nadal będą snuć swoje plany, tylko być może nieco ciszej.