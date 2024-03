O swoich dalszych politycznych planach prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”.

Reklama

- Jesteśmy bardziej zjednoczeni i silniejsi, lepiej przygotowani do dalszej walki, niż sądzą nasi przeciwnicy. Ale oczywiście to trudny moment. Są słabsi ludzie, którzy reagują na utratę władzy w sposób nerwowy, nieprzemyślany, są tacy, którzy mogą chcieć po prostu przyłączyć się do silniejszego, realizując taką najprostszą strategię życiową - mówił Kaczyński.

Prezes PiS uważa, że jego partia potrzebuje obecnie „zdecydowanego przywództwa i szybkiego przejścia do ofensywy”

- Dlatego zmieniłem swoje polityczne plany. Wcześniej oceniałem, że kierowanie partią do 2025 r. wystarczy - powiedział.