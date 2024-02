Osiem krajów UE wzywa do reakcji na śmierć Nawalnego. Nowy system sankcji?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 735 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Arabii Saudyjskiej Wołodymyr Zełenski odwiedził Albanię.

Pod listem wysłanym do Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepa Borrella, do którego dotarła agencja Reuters, podpisali się ministrowie spraw zagranicznych Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Szwecji i Rumunii.

Wsparcia tej idei udzieliły także Holandia, Francja, Irlandia i Dania.

„Śmierć Aleksieja Nawalnego to kolejna oznaka przyspieszających i systematycznych represji w Rosji. To wymaga zbiorowych działań” – napisali w piśmie ministrowie spraw zagranicznych. „Uważamy, że istnieją mocne argumenty za odrębnym systemem sankcji dla Rosji, mającym zaradzić sytuacji w tym kraju”.