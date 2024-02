Już jesteśmy poddani jesteśmy agresji o charakterze hybrydowym. To była agresja na naszą granicę z użyciem migrantów i są to działania w sieci – o charakterze dezinformacji i cyberagresji (…) Na co jeszcze powinniśmy być gotowi? Niestety na przykład na ataki terrorystyczne i na wykorzystywanie niepokojów społecznych do dzielenia społeczeństwa - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką Marcin Ociepa, lider stowarzyszenia OdNowa, poseł na Sejm.