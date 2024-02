Ledwie dziesięć dni po nominacji na ministra ds. europejskich przyjechał pan do Warszawy. To sygnał nowego znaczenia Polski w Unii?

W pierwszą podróż udałem się do Niemiec, a w drugą do Polski. Podkreśla to znaczenie, jakie przywiązujemy do współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Ten istniejący od dawna format należało całkowicie odnowić i nadać mu nową dynamikę. Bardzo szybko wyłoniły się ważne tematy, które Francji, Polsce i Niemcom leżą szczególnie na sercu. Myślę o ochronie naszych demokracji przed związanymi z Kremlem profesjonalistami od dezinformacji czy o budowie autonomicznej obrony europejskiej. Trójkąt Weimarski staje się więc motorem napędowym Unii.

Aby odgrywać w tym formacie pełnoprawną rolę, Polska musi jednak wcześniej zostać uznana w Brukseli za kraj, który respektuje reguły państwa prawa. Kiedy może zostać zakończona procedura z artykułu 7 przeciwko naszemu krajowi?

Od przejęcia władzy przez premiera Tuska i nową koalicję zostały w Polsce podjęte poważne prace w tym kierunku. To było niezbędne. Dzięki temu Emmanuel Macron mógł zaprosić Donalda Tuska na spotkanie w Pałacu Elizejskim. Powiedział wtedy: „Polska wraca do Europy”. Zwornikiem, który łączy kraje Unii, jest bowiem przestrzeganie zasad państwa prawa. Dlatego przyjmujemy z takim zadowoleniem działania nowego polskiego rządu i z uwagą je śledzimy.

To rysuje perspektywę szybkiego odblokowania środków z KPO?

Obie sprawy, procedura z artykułu 7 i odblokowanie funduszy europejskich, które należą się Polsce, są za sobą ściśle związane.