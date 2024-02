Nikki Haley z większymi szansami na pokonanie Joe Bidena

W sobotę wieczorem potwierdziła swoją gotowość do kontynuowania kampanii. – Powiedziałam, że będę nadal kandydować i dotrzymuję słowa – powiedziała Haley. – Tak jak w New Hampshire, w Karolinie Południowej 40 procent wyborców powiedziało, że chce alternatywny. To nie jest mała grupa. Musimy pokonać Joe Bidena w listopadzie, a Donald Trump nie jest w stanie tego dokonać – powiedziała Haley, która mówi, że jest gotowa stawić czoła wyzwaniom jakie niesie ze sobą “najtrudniejsze stanowisko na świecie”. – Potrzebujemy przywódcy młodego pokolenia, który skupia się na rozwiązaniach przyszłości, a nie na sprawach z przeszłości. Większość Amerykanów nie przepada ani za Donaldem Trumpem ani za Joe Bidenem. Musimy mieć alternatywę – podkreśla kandydatka.

Wiele sondaży wskazuje na to, że w listopadowych wyborach Nikki Haley byłaby dla Partii Republikańskiej lepszą kandydatką niż Donald Trump, bo ma większe prawdopodobieństwo pokonania Joe Bidena, do którego wyborcy podchodzą z ogromną rezerwą ze względu na jego wiek.

– Mam wiele obaw jeśli chodzi o Trumpa dowodzącego krajem. Ale mam Jeszcze więcej co do Joe Bidena. Spójrzcie na obu tych mężczyzn. Obaj tworzą chaos i podziały w kraju – powiedziała Haley, w środę w programie “Morning Edition” w radiu NPR. Wytyka Bidenowi nieudolność w sprawach gospodarki i imigracji przez południową granicę.

W przeciwieństwie do Trumpa, Haley popiera pomoc Ukrainie i apeluje do republikanów w Kongresie o zatwierdzenie kolejnej transzy wydatków na ten cel. – Musimy się upewnić, że Ukraina ma amunicję i sprzęt, jaki potrzebują, żeby skończyć tę wojnę. Mają świetnych ludzi, ale musimy im dać narzędzia do walki – powiedziała w NPR. Według sondażu AP VoteCast, konserwatywnym wyborcom jednak podoba się niechęć Trumpa do NATO oraz do pomocy Ukrainie.

Haley ma to szczęście, że ma po swojej stronie zasobnych donorów, dzięki którym może kontynuować kampanię. W ubiegłym miesiącu zebrała 11.5 miliona dolarów, prawie 3 miliony więcej niż Trump. W piątek jej sztab wyborczy oznajmił, że rozpoczyna ponad milionową telewizyjną kampanię reklamową w całym kraju. W ten sposób, chce przetrwać co najmniej do Super Wtorku, czyli do 5 marca, kiedy to głosować będzie 15 stanów i jedno terytorium, oraz gdzie do zdobycia będzie 874 republikańskich delegatów. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że kalkulacje matematyczne nam nie sprzyjają. Ale w tych wyborach chodzi o to, kto może wygrać w listopadzie, pokonać demokratów i wreszcie zaprowadzić porządek w naszym kraju – powiedziała kierownik kampanii Haley, Betsy Ankney.