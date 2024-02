PiS będzie miało (jednak) kandydata w wyborach w Krakowie

Jeśli Kmita przekroczy 20 proc. i wejdzie do drugiej tury, to odniesie osobisty sukces

Co więcej, nasi rozmówcy sugerują, że wyścig w Krakowie będzie toczył się też o to, czy Kmita będzie mógł przekonywać, że w drugim największym mieście w Polsce PiS wygrało z Koalicją Obywatelską. – Tak będziemy to opisywać, jeśli Kmita pokona Miszalskiego – podkreśla nasz rozmówca.

Druga płaszczyzna w Krakowie dla PiS dotyczy sejmiku. Utrzymanie władzy w Małopolsce to jeden ze strategicznych celów partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach 7 kwietnia. A bez mobilizacji wyborców w samym mieście PiS o utrzymaniu sejmiku może w praktyce zapomnieć. Temu będzie służyła też kampania wyborcza Kmity.

Mało czasu dla kandydatów

I tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. Politycy PiS zapowiadają, że Kmita oficjalnie zainauguruje swoją kampanię w przyszłym tygodniu. To oznacza, że będzie miał w praktyce tylko kilka tygodni przed Wielkanocą na rozkręcenie swojej kampanii. W tym roku Wielkanoc przypada tuż przed I turą wyborów.

Kandydaci, którzy teraz zaczynają swoje kampanie, mają więc około pięciu tygodni na budowanie pozycji i rozpoznawalności. Premiuje to albo urzędujących prezydentów (jak Rafała Trzaskowskiego w Warszawie), albo takich kandydatów jak Łukasz Gibała, który w Krakowie od wielu miesięcy przygotowywał się do wyborów.