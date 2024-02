Beata Szydło przekonuje, że "za rządów PiS TVP była bezstronna"

Według Beaty Szydło, po przejęciu władzy przez PiS w 2015 r. "media publiczne stały się w zasadzie jedynymi dużymi mediami w Polsce, które informowały o działaniach rządu" i "prezentowały polskie podejście, a nie narrację unijną czy niemiecką". Zdaniem europosłanki, za rządów PiS media publiczne były rzetelne i bezstronne.

Czytaj więcej Polityka Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego zarobił w TVP ponad 2 mln zł Jan Maria Tomaszewski, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, przez osiem lat pracował jako doradca zarządu w TVP. Wirtualna Polska ustaliła ile zarobił z tego tytułu.

- Nowy rząd bezprawnie przejął media publiczne, by wrócili tam dawni funkcjonariusze działający na styku władzy i świata medialnego. Niemal wszystkie stare-nowe gwiazdy TVP jasno opowiadały się politycznie w ostatnich miesiącach po stronie obecnie rządzących. To jest ta "czysta woda"? - kontynuowała.

Beata Szydło: Mówi się nam, że mamy przyjmować kolejnych uchodźców albo płacić

W rozmowie z Wirtualną Polską Beata Szydło odniosła się też do polityki Unii Europejskiej. - Decyzje, które zapadają w PE, coraz mocniej wnikają w codzienne życie każdego obywatela - zaznaczyła.

Odnosząc się do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego powiedziała, że jesteśmy na etapie "decydowania o tym, jaka wizja Europy nam odpowiada". - Masowe protesty rolników czy branży transportowej, paraliżujące wiele państw członkowskich UE, to przecież efekt decyzji obecnie rządzących w Parlamencie Europejskim. ”Zafundowana„ nam wszystkim ”zielona polityka" powoduje, że jako Europa stajemy się coraz mniej konkurencyjni, pojawia się coraz więcej problemów. Jest to, ostatecznie, najzwyczajniej w świecie kosztowne dla przeciętnego obywatela, w tym także obywatela Polski - podkreśliła.

Szydło dodała, że forsowana jest też niekorzystna dla Polski polityka migracyjna. - Mówi się nam, że mamy przyjmować kolejnych uchodźców, albo płacić, zapominając, że przyjęliśmy miliony ludzi uciekających z Ukrainy - dodała.