Radosław Fogiel nie zgodził się z sugestią, że Jarosław Kaczyński jest przez swe najbliższe otoczenie izolowany od prawdziwych informacji. - (Do prezesa - red.) wszystko dociera, bo nie żyje w kokonie - zapewnił. Dodał, że wszyscy politycy PiS pogodzili się z wynikiem wyborów i utratą władzy. - Taki był werdykt wyborców i my go szanujemy - podkreślił dodając, że Prawo i Sprawiedliwość jest "ugrupowaniem do szpiku kości demokratycznym". - To nasi konkurenci stworzyli rząd i zamiast przyjmować ustawy, rządzić jak Pan Bóg przykazał, to robią jakieś kombinacje z uchwałami, próbują łamać prawo - mówił.

Spotkanie Joe Biden - Andrzej Duda i Donald Tusk

Za niespełna miesiąc prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk mają spotkać się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem.

- Ten temat jest wdzięczny dla tanich złośliwostek. Mógłbym sobie pofolgować, że prezydent musi pilnować premiera i sam go nie może puścić, ale nie ma sensu - skomentował Fogiel, wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych. Dodał, że wizyta odbędzie się w kontekście 25-lecia członkostwa Polski w NATO i sytuacji na wschodniej flance Sojuszu. - To sprawy poważne, trzeba je traktować poważnie. To dobrze, że całe kierownictwo polityczne kraju - i prezydent, i premier - będą wspólnie w Waszyngtonie - ocenił.

Radosław Fogiel: Relacje Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim są poprawne

W niedawnym wywiadzie dla Interii prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że nie będzie wykonywać "ani poleceń Donalda Tuska, ani Jarosława Kaczyńskiego". - Czy prezes PiS może być podłamany tą deklaracją? - został w Radiu Zet zapytany Fogiel.

- Myślę, że prezes PiS jest w tej sprawie w doskonałym nastroju, bo nigdy by nie oczekiwał od żadnego przedstawiciela władzy publicznej robienia czegokolwiek innego, niż należy to do jego obowiązków, niż dyktuje mu konstytucja - odparł poseł.