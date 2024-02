W weekend rusza kolejna runda spotkań polityków PiS z mieszkańcami w różnych częściach Polski. W piątek m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się z mieszkańcami Opoczna. Odbyło się już kilkadziesiąt spotkań na większą skalę z udziałem liderów partii w całej Polsce. W tej chwili te spotkania to najważniejszy pomysł Nowogrodzkiej na prowadzenie kampanii ogólnokrajowej. – Wybraliśmy strategię kampanii rozproszonej w całej Polsce, bez centralnych wydarzeń. W najbliższy piątek będziemy mówić o sprawach inwestycji strategicznych, do tego, że rząd Tuska je obcina i oznacza to powrót do Polski A i Polski B – mówi nam jeden z rozmówców z klubu PiS znających sytuację. PiS planuje konwencje wojewódzkie od przełomu lutego i marca, ale w najbliższym czasie nie będzie konwencji na bardzo dużą skalę.

Wybory samorządowe. Prawo i Sprawiedliwość kładzie nacisk na sejmiki

Wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, kładą nacisk na sejmiki, zdając sobie sprawę, że o sukcesy w miastach będzie bardzo trudno. Co do większych, ogólnokrajowych wydarzeń, to w najbliższych tygodniach ma odbyć się zapowiadany jeszcze w ubiegłym roku zjazd środowisk szeroko pojętej prawicy i dyskusja o jej kierunkach na przyszłość.

Niemal w każdym mieście strategia partii Kaczyńskiego jest inna, ale widać wyraźnie, że jej kandydaci nie eksponują partyjnych szyldów i startują z własnych, szerszych komitetów.

PiS przeprowadza jeszcze ostatnie badania i analizy przed kolejnymi decyzjami w największych miastach. Dwa największe miasta, w których nie ma jeszcze decyzji to Wrocław i Kraków. W Krakowie przymierzany do startu był były wojewoda Łukasz Kmita. – Sprawa kandydata jest przedmiotem ostatnich ustaleń – ucina nasz rozmówca z władz partii. PiS zależy na utrzymaniu władzy w sejmiku małopolskim – a do tego potrzebna jest mobilizacja w samym mieście. W pewnym momencie, jeszcze kilka tygodni temu Kmita wydawał się „pewniakiem” do kandydowania, ale teraz sytuacja się znacznie skomplikowała. Jak wynika z naszych rozmów, bardzo prawdopodobne jest, że ostatecznie nie będzie jednak kandydata PiS na prezydenta w ogóle. Co do sejmiku małopolskiego, to o listy trwała zacięta frakcyjna walka między stronnictwami Ryszarda Terleckiego i Beaty Szydło. Z naszych rozmów wynika, że rywalizację o obsadzenie miejsc wygrał Terlecki.