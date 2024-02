Prezydent Andrzej Duda: CPK? Donald Tusk nie przedstawił krytycznych ekspertyz

Prezydent powtórzył swe stanowisko, że projekt CPK powinien być kontynuowany. - Powiedziałem wyraźnie premierowi i ministrom, że rozumiem analizy, chęć audytu - mają do tego pełne prawo - ale nie zgadzam się, by to był audyt dla audytu. Czyli aby sprawdzanie trwało cztery lata i było tylko wymówką, aby tej ważnej dla Polski inwestycji nie realizować czy celowo ją opóźniać. Dokładnie to samo dotyczy pozostałych strategicznych inwestycji - zaznaczył.

Andrzej Duda o Radzie Gabinetowej: Uzyskałem jasne deklaracje

Andrzej Duda powiedział także, że posiedzenie Rady Gabinetowej przebiegało w "normalnej" atmosferze. - Zwołałem Radę Gabinetową właśnie po to, by poważnie rozmawiać o kluczowych dla Polski inwestycjach. Takich jak budowa elektrowni atomowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, modernizacji naszych Sił Zbrojnych oraz rozwój i rozbudowa polskich portów. To są sprawy fundamentalne, mające strategiczne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i dla jej rozwoju - mówił.

Prezydent poinformował, że na spotkaniu ze strony rządu "wprost i konkretnie" padły deklaracje dotyczące chęci realizowania wymienionych przez niego strategicznych inwestycji. - Nie mogę mówić o szczegółach, bo one są tajne, posiedzenie Rady było niejawne. Natomiast w tej części zamkniętej była to merytoryczna i bardzo konkretna dyskusja - dodał.

- Uzyskałem podczas spotkania jasne deklaracje i będę ich teraz pilnował. W interesie Polaków, którzy w zdecydowanej większości - co ważne niezależnie od opcji politycznej - popierają realizację tych strategicznych inwestycji. Czekam, aż rząd przystąpi do zapowiedzianych prac i za jakiś czas będzie z mojej strony: "sprawdzam" - zadeklarował.

W części otwartej Rady Gabinetowej premier Tusk poruszył wątek podsłuchów i systemu Pegasus. Prezydent Duda poinformował, że w zamkniętej części spotkania ten temat już nie powrócił. Andrzej Duda powiedział, że to, iż taki wątek pojawił się na Radzie Gabinetowej to "pewien polityczny spektakl, nic więcej".