Z badań Portland Communications, międzynarodowej agencji PR, wynika, że Polacy przodują w UE pod względem optymizmu.

Badanie sondażowe przeprowadzono w Polsce i czterech innych krajach UE: Francji, Niemczech, Włoszech i Holandii, przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jego celem było zidentyfikowanie konkretnych kwestii, które mają wpływ na to, w jaki sposób będą głosować obywatele UE i jakie nastroje panują w poszczególnych krajach.

Na kogo w wyborach europejskich zagłosują więc Polacy? Preferencje nie różnią się znacząco od ostatnich badań krajowych. Pierwsze miejsce zajmuje KO – 36 proc. poparcia, przed PiS – 29 proc., Trzecią Drogą – 16 proc., Lewicą – 9 proc., i Konfederacją – 8 proc. 3 proc. pytanych nie wie, na kogo odda głos.

Centrowa Polska

Jak podkreślają autorzy opracowania, Polska jest jedynym krajem wśród badanych, w którym utrzymuje się wysokie poparcie dla partii centrowych – w sumie 52 proc. respondentów wskazało zamiar głosowania na KO lub TD, co jest wynikiem wyższym niż w ostatnich wyborach parlamentarnych. We Francji natomiast wygrywa Front Narodowy z 33 proc. poparcia, w Holandii radykalnie prawicowa i antyislamska Partia Wolności – 25 proc. poparcia, we Włoszech pierwsze miejsce zajmują Bracia Włosi z 28-proc. wynikiem. W Niemczech co prawda pierwsze miejsce zajmuje centroprawicowa CDU – 29 proc., ale na drugim miejscu plasuje się AfD z 17 proc., która przeskakuje SPD.