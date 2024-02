- Pan marszałek przypisuje sobie kompetencje, których nie ma, do wybierania orzeczeń i do ich nierespektowania. Rozumiem, że pan marszałek jest w trudnej sytuacji, w którą wpędził go również minister Bodnar nie przestrzegając procedury, wysyłając dokumenty za wcześnie. Jest się marszałkiem Sejmu, ma się mandat poselski, trzeba brać odpowiedzialność za swoje działania — wskazała Paprocka

- Dzisiaj problemem jest to, że część polityków uważa, że z 20 grudnia, które zapadło wobec panów posłów z automatu powodowało wygaśnięcie mandatów, to są na to dwa kontrargumenty. Pierwszym jest fakt, że jest procedura odwoławcza. Gdyby ten skutek następował z mocy prawa, to po co byłaby kontrola Sądu Najwyższego w tym zakresie. Drugi argument to sama ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Tam jest przepis mówiący o tym, że nie ma konieczności zgody Sejmu na wykonywania kary po prawomocnym orzeczeniu, ale mowa jest o pośle, a nie o osobie, która była posłem. Jest w tej sprawie bardzo dużo polityki, emocji, a mało kto chce rozmawiać o przepisach konstytucyjnych i przepisach kodeksu wyborczego. Sprawa została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy i dziś po stronie marszałka jest odpowiedzialność za to, żeby te orzeczenie zostały wykonane — powiedziała.