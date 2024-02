Szymon Hołownia o zmianach w TK: Najpierw przygotujmy projekt zmiany konstytucji

Hołownia był następnie pytany m.in. o to, kiedy Sejm zajmie się kwestią zmian w Trybunale Konstytucyjnym.



- Rozmawiamy z panem ministrem (sprawiedliwości Adamem) Bodnarem stale, praca trwa - odparł.



- My, ja, Polska 2050 stoimy na stanowisku, że jeśli rzeczywiście Sejm miałby stawiać diagnozę ws. TK, to powinien jednocześnie położyć na stole receptę. Jaką receptę? Jeśli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i zmiany konstytucji — dodał.



- Uchwały powinny być maksymalnie precyzyjne, objawy choroby, która toczy TK powinny być precyzyjnie wymienione. Wierzę, że będziemy z tym gotowi szybko. Może będziemy gotowi na następne posiedzenie Sejmu? Pewnie nie zdążą nas do tego czasu zdelegalizować pani Pawłowicz z panią Przyłębską, ale będziemy, w przerwie od planowania mordów politycznych, będziemy śledzić ich poczynania — mówił też Hołownia nawiązując do informacji „Rzeczpospolitej” o planach PiS ws. wniosku o delegalizację partii rządzących oraz wypowiedzi Kaczyńskiego o tym, że w Polsce może dojść do zabójstw politycznych.



- Nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci z tej długiej kosmicznej podróży, którą z taką pasją odbywa — dodał.