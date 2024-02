Tucker Carlson oddaje się Putinowi

Umowa ma być poddana pod głosowanie w środę w nocy czasu warszawskiego w Senacie. Jeśli, co wydaje się trudne, zostanie zatwierdzona, trafi pod obrady Izby Reprezentantów. Tu jej ratyfikacja jest jeszcze bardziej problematyczna, bo inaczej niż w izbie wyższej Kongresu, większość należy w niej do republikanów. Jednak interwencja Putina mogłaby w takiej chwili ostatecznie przeważyć szalę na rzecz przeciwników Ukrainy. Amerykański wywiad twierdzi, że już za kilka tygodni Ukraińcom zabraknie amunicji, jeśli nie otrzymają nowych dostaw zza oceanu. Wtedy linia obrony Kijowa może się załamać.

Do takiego celu Carlson jest dla Putina idealnym partnerem, nie tylko ze względu na jego bardzo rozległe zasięgi. Od wielu miesięcy przekonuje on, że pomoc dla Kijowa nie służy interesom Stanów Zjednoczonym. W filmiku zamieszczonym przed wywiadem na platformie X przekonuje, że jego inicjatywa ma służyć „poinformowaniu” Amerykanów o tym, co się dzieje w Rosji i Ukrainie. Twierdzi, że „skorumpowane amerykańskie media” nie chciały nigdy oddać głosu Putinowi, a jedynie wpisywały się w „propagandę” służącą Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ten „błąd” miałaby naprawić inicjatywa Tuckera Carlsona. – Na tym polega dziennikarstwo – przekonuje.

Prawda jest inna: od CNN po „New York Timesa”, wiele amerykańskich i szerzej zachodnich mediów występowało o wywiad z Putinem. Przyznał to w środę sam Pieskow. Tłumaczył jednak, że żadne podanie nie spotkało się z pozytywną odpowiedzią Kremla, bo w ocenie Moskwy są to „skrajnie tendencyjne” środki masowego przekazu.

Elon Musk nie zablokuje wywiadu Tuckera

Jednak cele Carlsona są zbieżne nie tylko z tymi Putina. Podobnie myśli Donald Trump. Były prezydent w kluczowych momentach kampanii wyborczej udzielał wywiadu właśnie dawnemu gwiazdorowi Fox News, choćby w czasie prawyborów w Iowa, gdy pozostali kandydaci uczestniczyli w debatach z udziałem mieszkańców tego stanu. Tucker Carlson od początku podtrzymuje także, że wybory w USA w listopadzie 2020 roku zostały sfałszowane, a Joe Biden jest uzurpatorem. Z tego powodu stacja Fox musiała zapłacić gigantyczną karę niemal 800 milionów dolarów i pożegnała się z wpływowym publicystą. Ten zasadniczo przeniósł swoją działalność na platformę X. W środę Carlson zapewnił, że właściciel tego medium społecznościowego Elon Musk obiecał mu, iż wywiad z Putinem nie zostanie zablokowany i każdy użytkownik internetu będzie miał do niego dostęp. Decyzja jest kontrowersyjna, bo oznacza propagowanie opinii krwawego dyktatora.

– To jest zdrajca – powiedział o Carlsonie były republikański przedstawiciel Illinois w Izbie Reprezentantów Adam Kinzinger. Jednak reprezentująca stan Georgia, blisko związana z Trumpem Marjorie Taylor Greene pochwaliła pomysł wywiadu z Putinem. – Możliwość wysłuchania tego, co ma do powiedzenia rosyjski prezydent, wprowadza w szał demokratycznych propagandystów – uznała.