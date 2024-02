Czytaj więcej Polityka Hołownia: Kamiński i Wąsik mogą wejść do Sejmu. Na moich warunkach Prezydent ułaskawił panów Kamińskiego i Wąsika ponownie, czym przyznał, że wtedy ich nie ułaskawił. Co jednak jest jakimś progresem obserwowanym w myśleniu prawnym pana prezydenta - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- W klubie PiS jesteśmy ludźmi poważnymi, odpowiedzialnymi. Tak naprawdę chodzi o kolejne dowody na przestępczą działalność niezwykle wpływowych dziś osób w Polsce (...). To oni łamią zasady demokratyczne - przekonywał Kamiński.



Polityk dodał, że rządzący popełniają czyny przestępcze, za które będą w przyszłości rozliczeni.



- Nie przyjmuję do wiadomości tego, że mam ustępować przed ludźmi, którzy łamią prawo. To nie ja łamię prawo - powiedział Kamiński i zwrócił się do obozu władzy: - - Nie będziecie rządzić wiecznie, panowie.

Mariusz Kamiński nie wyklucza skargi do ETPCz

Były poseł PiS przyznał, że „poważnie rozważa” skierowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z zastosowanym wobec niego w ostatnim dniu pobytu w więzieniu przymusowym dokarmianiem. Dodał, że przeszedł kilkakrotne i bardzo bolesne próby włożenia mu do nosa sondy, co uznał za „próbę złamania” i „odebrania mu godności”.