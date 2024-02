217 osób miało zapłacić fundacji za przyspieszenie zabiegu

Pomysłodawcą takiej procedury miał być, według prokuratury, Tomasz Grodzki, który wówczas był szpitala w Szczecinie-Zdunowie. Jest też założycielem Fundacji Pomocy Transplantologii. Były Marszałek Senatu zaprzecza tym doniesieniom. Twierdzi, że jest to polityczna nagonka przygotowana przez PiS oraz Zbigniewa Ziobrę.



Prokuratura skierowała do Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Pozostali oskarżeni to m.in. Krzysztof K., prezesi Fundacji Pomocy Transplantologii – Juliusz P. i Bartosz K., księgowa Fundacji – Urszula M. oraz 26 osób, które miały udzielać korzyści finansowych w zamian za przyspieszenie terminu zabiegu. Według wyliczeń śledczych Fundacja miała otrzymać od 217 pacjentów łącznie 2.336.810 zł.