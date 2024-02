Jak dodał, Dorota Gawryluk nie jest kojarzona z polityką, lecz z omawianiem polityki, w związku z czym nie spełnia tego kryterium. – To powinna być świeża krew. W przypadku Polski taka świeża krew okazywała się skuteczna – np. w przypadku prezydenta Kwaśniewskiego, a także prezydenta Dudy – stwierdził. – Myślę, że pani Gawryluk i pan Stanowski mają małe szanse. Odegrają pewne role w kampanii wyborczej, ale ich szanse polityczne są raczej nikłe. Warto spojrzeć, skąd się wzięły te kandydatury, kto je wysunął. To może być sygnał, że potrzebna jest jakaś zmiana, coś nowego — dodał.



Do polityki nie wchodzi się po to, żeby się zabawić, czy żeby się na niej poznać prof. Henryk Domański

Prof. Domański przypomniał, że od lat 90. w polskiej polityce pojawią się takie postacie, zwłaszcza z wyborach prezydenckich. Jego zdaniem niewątpliwie jest to element, który wpływa na scenę polityczną i zmienia sytuację wyborczą. Może spowodować, że do drugiej tury przejdzie ktoś inny, kto dotychczas miał mniejsze szanse.

Gość „Rzeczy o polityce” odniósł się także do słów Krzysztofa Stanowskiego, który powiedział, że chce zobaczyć, jak działa kampania wyborcza od środka. – Do polityki nie wchodzi się po to, żeby się zabawić, czy żeby się na niej poznać – tłumaczył. – Jeżeli ktoś realistycznie patrzy na przyszłość to nie powinien takich rzeczy mówić, bo to zniechęca elektorat.

Koalicja zajęła się polityką, ale nie administracją

Profesor Domański ocenił też pierwsze dni rządów Donalda Tuska. – Koncentrują się one głównie na rozliczeniach – zauważył. – Jest to przykład działań, które koncentrują się na polityce, a nie na administrowaniu państwem, czyli na tym, czego się od rządu oczekuje. To może utrzymywać poparcie dla koalicji przez jakiś czas, ale w pewnym momencie ten kredyt wyczerpie.

Drugim kluczowym elementem zdaniem profesora jest zmiana podejścia do Unii Europejskiej. – Oczywiście oprócz zmian personalnych – zastrzegł. – Można zauważyć, że ten rząd powołał strasznie dużo sekretarzy stanu.