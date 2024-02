Rząd: Nie ma pieniędzy na laptopy dla uczniów. Polityk PiS: Można się zadłużyć

Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka informują, że w budżecie opracowanym przez PiS nie zapisano pieniędzy na kontynuowanie w roku szkolnym 2024/2025 programu „Laptop dla ucznia”, w ramach którego do uczniów klasy IV trafiać mają laptopy (pierwsze trafiły do uczniów we wrześniu 2023 roku).



Reklama

Dodatkowo Gawkowski mówił, że "15 grudnia przyszła informacja z Brukseli, że finansowanie" zastosowane przez rząd PiS jest "całkowicie nielegalne".

Janusz Cieszyński przekonuje, że laptopy nadal mogłyby trafiać do uczniów

Teraz na zarzuty te odpowiedział Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego.



Czytaj więcej Polityka Barbara Nowacka o pracach domowych: Dla dzieci to stres Prace domowe w podstawówkach to jest gigantyczne obciążenie - mówiła w rozmowie z TVN24 minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

„Rozliczenie kamienia milowego z KPO jest w 2025 roku, a nie teraz — jeśli są jakieś zastrzeżenia, można kontynuować prefinansowanie i wprowadzić zmiany, których oczekuje KE” - pisze. W kontekście braku środków w budżecie Cieszyński pisze, że "nowy rząd nie wahał się zwiększyć deficytu o ponad 20 mld złotych" więc "dałoby się" zrealizować program "Laptop dla Ucznia", co należy odczytywać jako sugestię, że program można byłoby sfinansować zwiększając deficyt.