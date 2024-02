- Nie ma. Ani pieniędzy z UE nie ma, dlatego, że zakwestionowano wydatki z 2023 roku, ani w budżecie ich nie zabezpieczono, więc ta opowieść, że wszystko zabezpieczono w budżecie to też kłamstwo — odparł wicepremier.



Nie wiadomo jak kupowano laptopy, jaka była ich redystrybucja Krzysztof Gawkowski, wicepremier

- Jesteśmy w dialogu międzyresortowym. Resort edukacji odpowiada za jedną część, a my za część zakupową - dodał.



Krzysztof Gawkowski o laptopach dla uczniów: Chęci są, ale więcej znaków zapytania

- U mnie chęci są, ale jak nie ma pieniędzy i są problemy z tym jak to rozliczyć, to dziś mogę powiedzieć jest więcej znaków zapytania niż przestrzeni aby to robić. Chciałbym to robić, ale nie jestem przekonany dziś, że jesteśmy w stanie ten program zmodelować tak, aby czwartoklasista, jego rodzic, ale też nauczyciel byli zadowoleni z tego programu — mówił Gawkowski pytany czy program rozpoczęty przez PiS będzie kontynuowany.

