Obywatele będą mogli zabrać głos na temat projektów posłów

To nie koniec zmian. Do wszystkich projektów poselskich mają zacząć powstawać tzw. oceny skutków regulacji, czyli dokumenty wskazujące, jaki problem rozwiąże projekt, jaki jest jego oczekiwany efekt, na jakie podmioty będzie oddziaływał i jaki będzie miał wpływ na gospodarkę.

Sejm znowelizuje regulamin

Obecnie oceny skutków regulacji powstają do projektów rządowych, a w przypadku poselskich na własną rękę sporządza je Biuro Analiz Sejmowych. Nie jest jednak do tego zobowiązane, a by się to zmieniło, Sejm ma znowelizować swój regulamin. To również będzie stanowiło realizację kamienia milowego KPO.

W efekcie Kancelaria Sejmu przewiduje, że oceny skutków regulacji sporządzaliby posłowie, a następnie ich projekty trafiałyby do konsultacji społecznych. Na tej podstawie sejmowe służby przygotowywałyby poprawione oceny skutków regulacji.

I choć może brzmieć to jak rewolucja, podobnym torem od lat idzie Senat. Już przed dekadą wprowadził do swojego regulaminu przepis przewidujący, że „projekt ustawy poddaje się konsultacjom społecznym z wykorzystaniem senackiej strony internetowej”. Każdy może tam zgłosić uwagi do projektu, korzystając ze specjalnego formularza. Np. obecnie w konsultacjach jest nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych.

Szef senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że głosy z konsultacji wpływają do sekretariatów komisji. – Zawsze zapoznaję się ze wszystkimi. Jak to w życiu, jedne mają wyższą wartość, inne niższą – mówi. Jego zdaniem w czasach PiS nie palono się do realizacji kamienia milowego, bo projekty powstające w rządzie nagminnie zgłaszano jako poselskie, by uniknąć obowiązkowych konsultacji. – Robiono to z premedytacją wobec projektów negatywnie ocenianych przez opinię publiczną – wyjaśnia.