Będą przedterminowe wybory? Donald Tusk: Jeśli PiS będzie chciał, to je dostanie

Donald Tusk: Postępowanie prezydenta przynosi ryzyko

- Nie rozumiem postępowania prezydenta, powiem szczerze, bo ono przynosi same ryzyka, i dla prezydenta, ale przede wszystkim dla naszej ojczyzny - powiedział w czwartek Donald Tusk.

- Stawianie ponad interes państwa, ponad interes ludzi kwestii panów Kamińskiego i Wąsika, kwestii rozstrzygniętej, jest rzeczą absolutnie nie do zaakceptowania i trochę mi jest smutno - dodał. - Jeszcze ponad rok tej koabitacji, współpracy rządu z tym prezydentem i to jest za dużo czasu, żeby sobie pozwalać na takie gry i zabawy - ocenił.

- W ogóle źle się z tym czuję, że prezydent Rzeczpospolitej w interesie dwóch skazanych swoich byłych czy aktualnych kolegów jest gotów narazić interesy państwa, interes ludzi. Tak było w czasie tego zamieszania wokół budżetu. Przecież budżet jest dla ludzi, nie dla prezydenta czy dla mnie - kontynuował Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że Polska to duży kraj, a kontekst jest "bardzo trudny". - Prezydent Rzeczpospolitej, który wysyła do Trybunału, którego właściwie nie ma, sprawę posłów, którzy nie są posłami po to, żeby wprowadzać zamieszanie i takie nieustanne poczucie niestabilności, to jest coś nie do zaakceptowania - powiedział.