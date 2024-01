Wybory samorządowe. Koalicja Obywatelska i Lewica startują osobno

Donald Tusk powiedział we wtorek, że wybory samorządowe, choć może wydaja się mniej spektakularne, będą dla Koalicji Obywatelskiej „pierwszą bardzo poważną oceną zmiany”, jaka zaszła po październikowych wyborach parlamentarnych.



- To będzie test, czy Polki i Polacy są wstępnie zadowoleni z tej zmiany - mówił Tusk.



Premier zapowiedział, że na zbliżające się wybory zostanie zarejestrowana lista Koalicji Obywatelskiej. Oznacza to, że KO i Nowa Lewica nie wystartują ze wspólnej listy, co było przedmiotem wcześniejszych rozmów z upoważnionymi do nich przez lewicę Robertem Biedroniem i Włodzimierzem Czarzastym.



Według nieformalnych ustaleń, Koalicja Obywatelska miała zająć stanowisko do 29 stycznia. Tego dnia jednak żadna decyzja do Lewicy nie dotarła, a we wtorek premier poinformował o rejestracji listy KO.