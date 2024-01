„Plan dla Afryki”. Włosi chcą zająć miejsce Francuzów

Wyśle pan prezydent ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, to wyśle. Nie wyśle, to nie wyśle. My już naprawdę łapiemy dystans, robimy swoje - mówił w "Kropce nad i" wicemarszałek Sejmu z Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.