Włodzimierz Czarzasty: Pan prezydent jeszcze półtora roku sobie poułaskawia

Czarzasty dodał, że Andrzej Duda może „przez rok jeszcze sobie poułaskawia”, ale musi pamiętać, że kończy mu się kadencja. - Przyjdzie następny prezydent i myślę, że będzie trochę bardziej sprawiedliwy, (...). Patrzę, co się zdarzyło z naszym państwem polskim przez ostatnie osiem lat. Nie będzie w najbliższym czasie gorszego prezydenta niż pan prezydent Andrzej Duda — powiedział polityk Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty: Łapiemy dystans, robimy swoje

Wicemarszałek Sejmu pytany był o sytuację, w której prezydent zdecyduje o ewentualnym odesłaniu ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty stwierdził, że niczego to nie zmieni, bo rządzący będą dbać o stabilność państwa i normalnie funkcjonować.



- Nie chciałbym, żeby to arogancko zabrzmiało. Wyśle pan prezydent do Trybunału Konstytucyjnego, to wyśle. Nie wyśle, to nie wyśle. My już naprawdę łapiemy dystans, robimy swoje. Jeżeli pan prezydent uważa, że powinien wysłać, niech wyśle. Nic to nie zmieni — mówił Czarzasty.

Czarzasty: Na polityków PiS patrzę z politowaniem

Wicemarszałek Sejmu skomentował także słowa polityków obecnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie ustają w atakach na rządzących, szczególnie na Donalda Tuska i Adama Bodnara.



Stwierdził, że nazywanie Bodnara „rzeźnikiem”, a Tuska Hitlerem albo „rudą wroną” jest zachowaniem godnym politowania.