Sejm niebawem zająć się ma projektami ustaw dotyczącymi złagodzenia prawa aborcyjnego. Na rozpatrzenie czekają między innymi projekty ustaw autorstwa klubu Lewicy – tzw. projekt dekryminalizujący pomoc w aborcji oraz projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży – oraz propozycja Koalicji Obywatelskiej (ustawa o świadomym rodzicielstwie). Oba kluby proponują, by aborcja była dostępna do 12. tygodnia ciąży.

Do sprawy w rozmowie z RMF FM odniósł się Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Polska 2050.

Mirosław Suchoń: W takiej sprawie jak aborcja powinny decydować kobiety

Jak powiedział polityk, jego ugrupowanie – podobnie jak PSL – opowiada się za rozpisaniem referendum w tej sprawie. - Jestem zwolennikiem tego, żeby w pierwszej kolejności przywrócić te przepisy, które były przed tym haniebnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i uważam, że dziś jest to realne, natomiast uważam także, iż w tej sprawie powinno się zorganizować referendum - powiedział. - Później zagłosuję tak, jaki będzie jego wynik - dodał Suchoń. - Jeśli nie będzie tego referendum, to zagłosuję tak, jak powie mi moja małżonka, żebym zagłosował. Uważam, że w takiej sprawie powinny decydować kobiety - zaznaczył.

Sejm zajmie się projektami ustaw dotyczącymi złagodzenia prawa aborcyjnego

W środę do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji, zakładający, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. W minionym roku do Sejmu wpłynęły zaś dwa projekty Lewicy ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję oraz pomoc w niej, zaś drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.