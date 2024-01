Uroczystość u prezydenta Dudy odwołana. Ministrowie rządu Tuska nagle nie przyszli

Czytaj więcej Polityka Mastalerek: Prezydent nie posłuchał rad Kaczyńskiego, dlatego Kamiński i Wąsik są na wolności - Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w taki sposób, że mają zatartą karę i mogą kandydować, gdzie tylko będą chcieli - oświadczył w RMF FM szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Kancelaria Prezydenta: Andrzej Duda jest gotowy do współpracy

Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że uroczystość, która miała odbyć się w czwartek, to "wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 r.". O to, by dialog mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności - czytamy.

"Prezydent Andrzej Duda, co wielokrotnie podkreślał, jest zawsze gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polaków sprawach. Liczy, że uroczystość odbędzie się w najbliższym możliwym terminie" - zadeklarowała KPRP.

W komunikacie podano, iż Andrzej Duda ma nadzieję, że działanie rządu, tzn. odwołanie udziału w uroczystości w Pałacu Prezydenckim, "nie jest próbą celowego zniszczenia prawnej instytucji dialogu społecznego, jak miało to miejsce w przypadku Komisji Trójstronnej w okresie poprzednich rządów premiera Donalda Tuska".