Samokrytyka nową metodą karania posłów? Komisja Etyki rozważa nowe sankcje

Przewiduje m.in. wprowadzenie możliwość obniżenia uposażenia posła za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu komisji, gdy został wezwany do złożenia wyjaśnień. Zmodyfikowany ma zostać też tryb odwoławczy. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak wprowadzenie dodatkowego środka karnego pod postacią przeprosin. Z projektu wynikało, że czas na przeprosiny przypadałby w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu, a gdyby poseł nie przeprosił, komisja mogłaby nałożyć na niego karę finansową.

Ta propozycja wywołała burzliwą dyskusję podczas jednego z posiedzeń komisji. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz mówił, że nie wyobraża sobie, by z mównicy zaczął przepraszać często karany przez komisję Grzegorz Braun. Jacek Świat z PiS ostrzegał, że komisja stanie się prokuratorem i sądem jednocześnie. Zaś temperatura sporu pewnie byłaby niższa, gdyby nie konstrukcja składu Komisji Etyki Poselskiej. Zasiada w niej po jednym pośle z każdego klubu, co oznacza, że już w ubiegłej kadencji większość miała w niej ówczesna opozycja. Posłowie PiS narzekali, że są nieproporcjonalnie częściej karani niż ich polityczni konkurenci, jednak mogli liczyć na anulowanie kar przez organ odwoławczy, czyli prezydium Sejmu. Obecnie zarówno komisja, jak i prezydium, są w rękach koalicji.

Determinacja posłów we wprowadzeniu nowych przepisów

Czy komisja jest zdeterminowana, by wprowadzić sankcję pod postacią publicznych przeprosin? Szefowa komisji Izabela Katarzyna Mrzygłocka z KO mówi, że póki co komisja jedynie rozpoczęła dyskusję. – Rozmawiamy o regulaminie i katalogu kar, jakie ma komisja, analizujemy też sposób działania analogicznych organów w innych parlamentach. Trudno jeszcze przewidzieć, do jakich wniosków doprowadzi nas ta dyskusja. Nie działamy pod presją czasu – zastrzega.

Jacek Świat z PiS twierdzi jednak, że dostrzega determinację w chęci wprowadzenia nowych przepisów. – Pomysł pojawił się dwie kadencje temu i teraz nagle wrócił. Można się domyślić, że powodem jest fakt, iż koalicja ma większość zarówno w komisji, jak i prezydium. To sposób na dokręcenie śruby opozycji – komentuje.

Jego zdaniem na drodze do realizacji planu koalicji może stanąć to, że pakiet zmian przewiduje nowelizację a nie tylko zmianę regulaminu Sejmu, ale też ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. A to ostatnie może zawetować Andrzej Duda.