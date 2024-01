Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem

Scheuring-Wielgus do Dudy: Bycie prezydentem to nie gra w Play Station

To nie pan Bodnar ułaskawia tylko pan Duda. Pan Mastalerek opisał wczoraj, jak prezydent Duda działa w Pałacu. Powiedział, że gra w gry. A ja chciałabym powiedzieć mu, że bycie prezydentem to nie jest gra w Play Station. Bycie prezydentem to funkcja, która powinna troszczyć się o ogół, Andrzej Duda bardzo często się do tego odwołuje, ale nigdy tego nie robił - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus.