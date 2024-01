Duda podjął decyzję w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. "Zwyczajnie wstyd"

- Biorąc pod uwagę niepokoje społeczne po osadzeniu panów ministrów w więzieniach, na wniosek małżonek zdecydowałem się na wszczęcie postępowania ułaskawieniowego, które zostało w całości przeprowadzone mówił Duda.



Wyraził głębokie rozczarowanie, że mimo jego apeli prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zastosował zawieszenia odbywania wyroku, szczególnie Mariusza Kamińskiego, ze względu na jego stan zdrowia.



- Ubolewam, że nie było pana stać na ten ludzki gest, panie ministrze, jako byłego RPO i członka HFPC — mówił prezydent.

- To sytuacja kompromitująca dla państwa, że ci, którzy walczyli z korupcją, są w więzieniu, a ich koledzy, oskarżeni o korupcję, idą do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie usunięta. Bo to zwyczajnie wstyd — podsumował Duda.

Minister sprawiedliwości przekazał dokumenty ws. Kamińskiego i Wąsika

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły we wtorek dokumenty z Ministerstwa Sprawiedliwości, w których szef tego resortu Adam Bodnar przedstawił swoją opinię w sprawie ewentualnego ułaskawienia przebywających w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.



We wtorek także, przed ogłoszeniem swojej decyzji w sprawie skazanych i byłych już posłów PiS Andrzej Duda spotkał się z ich żonami, które wcześniej zabiegały u prezydenta o ułaskawienie mężów.