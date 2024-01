Elon Musk przyleci do Polski. Przemysław Czarnek zaprasza go, by odwiedził Kamińskiego i Wąsika

Poseł PiS Przemysław Czarnek zaprosił miliardera Elona Muska do odwiedzenia zakładów karnych, w których przebywają byli ministrowie rządu PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.



Aktualizacja: 18.01.2024 23:52 Publikacja: 18.01.2024 23:33