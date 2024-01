RPO: Było spotkanie z Mariuszem Kamińskim w więzieniu. Warunki nie budzą zastrzeżeń

Podczas czwartkowego posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek był pytany o warunki, w jakich przebywają osadzeniu politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Reklama

- W ostatnich dniach pracownicy mojego biura wizytowali zakład karny, w którym przebywa pan Mariusz Kamiński. Odbyli spotkanie z panem Mariuszem Kamińskim, a wczoraj wystąpiliśmy z pismem do zakładu karnego, w którym przebywa pan Maciej Wąsik z prośba o ustosunkowaniem się do naszych pytań dotyczących warunków przebywania w tym zakładzie karnym — relacjonował Wiącek.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk: Duda mówi, że Kamiński i Wąsik są kryształowi, a nie chce ich ułaskawić - Pan prezydent w Polsce i za granicą opowiada jakieś niestworzone rzeczy o więźniach politycznych, deklaruje, że wierzy w ich bezwzględną niewinność, że są czyści, kryształowi, mimo wyroku sądu, a równocześnie nie chce ich ułaskawić - mówi o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika premier Donald Tusk.

- Gdy chodzi o warunki, w jakich przebywa obecnie pan Mariusz Kamiński, te warunki nie budzą zastrzeżeń. Nie jest uzasadnione, naszym zdaniem, składanie uwag czy zastrzeżeń - dodał RPO

- Gdy chodzi o celę przejściową w areszcie śledczym, to rzeczywiście w tej placówce mamy do czynienia z generalnym problemem dotyczącym stanu, w jakim znajdują się cele przejściowe. Przygotowujemy się do złożenia uwag w tym zakresie. Problem tam występuje - przekazał.