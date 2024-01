Wielu w Brukseli traci cierpliwość do węgierskiego autokraty i zaczyna przebąkiwać o przyspieszeniu procedury z art. 7 unijnego traktatu. To ta sama procedura, którą od lat jest objęta Polska i która jest wszczynana, gdy KE ma podejrzenia o poważne łamanie praworządności. Ani w przypadku Polski, ani Węgier, poza publicznym wytykaniem win, nic z tych procedur nie wynikło.

Bo do przewidzianej artykułem 7 sankcji np. czasowego zawieszenia prawa głosu w UE potrzebna jest na pierwszym etapie jednomyślność. A Polska zawsze mogła liczyć na to, że Węgry będą przeciw, a Węgry mogły liczyć na Polskę. Po zwycięstwie „koalicji 15 października” antypraworządnościowy sojusz polsko-węgierski przestał istnieć. Co zdaniem niektórych stwarza szansę na ukaranie Orbána.

Viktor Orbán ikoną populistów w całej Europie

Parlament Europejski już zaplanował debatę w tej sprawie i w czwartek będzie głosował rezolucję, która może zaapelować o pójście dalej z art. 7 wobec Węgier. Taką propozycję formalnie powinna przedstawić Belgia, sprawująca obecnie prezydencję w UE. – Belgowie nie mają takich zamiarów, ale jak PE przegłosuje rezolucję, to będą musieli się tym zająć - wskazuje jeden z dyplomatów.

Nawet jednak jeśli ta propozycja formalnie by się pojawiła, to prawdopodobieństwo ukarania Orbána nie jest duże. Stracił on sojusznika w osobie Morawieckiego, ale zyskał Roberta Fico, populistycznego premiera Słowacji. – Dopóki jestem szefem słowackiego rządu, nigdy nie zgodzę się na to, by jakiś kraj był karany za walkę o swoją suwerenność. Nigdy nie zgodzę się na atak na Węgry – powiedział Fico po spotkaniu z Orbánem. Nie jest też oczywiste stanowisko innych krajów, wobec których też kierowane były oskarżenia o łamanie praworządności, jak np. Bułgaria czy Malta. Sankcje wobec Orbána prędzej poparłyby państwa bałtyckie, które są sfrustrowane opóźnianiem pomocy dla Ukrainy.

Ale wątpliwości wobec karania Węgier odebraniem im prawa głosu nie biorą się tylko z obaw o kary za własne grzechy. Ważna jest też kalkulacja polityczna. – Orbán nie jest tylko premierem Węgier. Przez te lata stał się ikoną populistów w całej Europie – wskazuje jeden z dyplomatów. Sankcje mogłyby więc przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i wzmocnić poparcie dla partii antysystemowych, które na pewno mówiłyby o ataku Brukseli na demokratyczny rząd węgierski. A tego nikt nie chce przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.