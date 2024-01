Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 692 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceminister obrony Ukrainy zapowiada, że w ciągu kilku tygodni do Rady Najwyższej trafi nowy projekt ustawy regulujący kwestię mobilizacji, który ma pozwolić odesłać z frontu żołnierzy walczących od wybuchu wojny i zastąpić ich nowymi żołnierzami.

Wicepremier Zsolt Semjén przedstawił marszałkowi Izby program legislacyjny rządu na sesję parlamentu wiosenną 2024 r. Zawiera 18 różnych ustaw i poprawek, ale na liście nie ma ostatecznego głosowania w sprawie członkostwa Szwecji w NATO

Zgodnie z propozycją Semjéna w Parlamencie mają być omawiane i głosowane m.in. kwestie dotyczące nowelizacji ustawy o usługach wodociągowych, przyjęcia budżetu państwa na rok 2025, uznawania zagranicznych świadectw i dyplomów czy dostosowania się do unijnej dyrektywy w sprawie płacy minimalnej.

Węgry i Turcja wciąż nie wyraziły zgodny na obecność Szwecji w NATO

Szwecja i Finlandia zdecydowały się na rezygnację z neutralności wojskowej i wstąpienie do NATO w maju 2022 roku, po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na szczycie NATO w 2022 r. wydawało się, że tylko kwestią miesięcy jest, zanim oba kraje – oba dysponujące dużym potencjałem wojskowym – będą mogły dołączyć do sojuszu, a w czerwcu tego samego roku ostatecznie zdecydowano, że droga do NATO dla Szwecji i Finlandia jest otwarta.

Aby decyzja została sfinalizowana, musi zostać zatwierdzona przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich. Przez całe lato 2022 r. ratyfikację zakończono w niemal wszystkich krajach, od Stanów Zjednoczonych po Słowację, a 28 z 30 krajów w krótkim czasie zatwierdziło wnioski krajów nordyckich o członkostwo. Gdyby zależało to od tej większości, zarówno Szwecja, jak i Finlandia mogłyby zostać pełnoprawnymi członkami do końca września. Jednak Węgry i Turcja opóźniają akcesję Szwecji. Podsumowaliśmy powody w tym artykule.