Odwołanie wicemarszałka Sejmu? Krzysztof Bosak: Lewica chciałaby cenzury

Wicemarszałek Sejmu oświadczył, że w przypadku głosowania o odwołanie go z prezydium Sejmu oraz głosowania w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna Konfederacja spokojnie czeka na rezultat. Z wypowiedzi polityków różnych frakcji wynika, że w Sejmie jest większość do uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. PSL nie poprze wniosku o odwołanie Bosaka, w innych klubach trwa dyskusja na ten temat.



Krzysztof Bosak: Wniosek Lewicy motywowany ideologicznie

Z kolei w rozmowie ze Studiem PAP Krzysztof Bosak ocenił, że wniosek Lewicy o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu jest "motywowany ideologicznie" i "wynika po prostu z niechęci do Konfederacji". Zdaniem Bosaka, uzasadnienie wniosku jest "absolutnie naciągane". - Nie mieliśmy wcześniej precedensu stosowania odpowiedzialności zbiorowej na marszałkach, wicemarszałkach za to, co robią posłowie. Uważam, że odpowiedzialność posłów za swoje czyny powinna być spersonalizowana - podkreślił.

Lider Konfederacji wyraził pogląd, że prowadząc obrady nie złamał żadnego punktu regulaminu Sejmu. - Robiłem to, co jest pracą marszałka i wicemarszałków, czyli prowadziłem obrady umożliwiając zabieranie głosu posłom niezgadzającym się ze sobą, mającym często skrajnie odmienne poglądy, ale zabierającym głos w pewnym porządku i dyskutującym ze sobą w ramach regulaminu w sytuacji bardzo emocjonalnej - zaznaczył.

Bosak ocenił, że Lewica chciałaby cenzury, co, jego zdaniem, jasno wynika z wypowiedzi polityków tej formacji. - Oni by chcieli, żeby prowadzenie obrad polegało na tym, że udziela się głosu tylko tym, z którymi się zgadzamy, ale nie na tym polega parlamentaryzm i demokracja, i to trzeba Lewicy powtarzać - powiedział w Studiu PAP wicemarszałek.