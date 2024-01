- I żeby ci, którzy do tej hańby doprowadzili, którzy cynicznie i z pełną determinacją depczą Konstytucję i prawo, ponieśli konsekwencje swoich działań - mówił prezes PiS.



Stwierdził też, że rządy Zjednoczonej Prawicy pokazały, że Polską można rządzić "w sposób uczciwy i suwerennościowy, a nie "złodziejski i na zasadach kondominium niemiecko-rosyjskiego" i jeszcze odnosić przy tym sukcesy.



- To wszystko, co się teraz dzieje i co oni przygotowują, to jest zemsta za to — powiedział Jarosław Kaczyński.