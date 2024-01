Marek Suski: Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym, otrzymuje środki farmakologiczne

Kamiński został osadzony w Zakładzie Karnym w Radomiu po zatrzymaniu go 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim przez policję. Wcześniej Kamiński, wraz z Maciejem Wąsikiem, zostali skazani w sprawie tzw. afery gruntowej, prawomocnym wyrokiem, na dwa lata więzienia.



Mariusz Kamiński odsiaduje wyrok dwóch lat więzienia

Prezydent Andrzej Duda, który w sprawie tej ułaskawił Kamińskiego i Wąsika w 2015 roku, po zapadnięciu wyroku w I instancji (nieprawomocnego), do czego — według uchwały siedmiu sędziów SN — nie miał prawa, w ubiegłym tygodniu uruchomił postępowanie ułaskawieniowe w trybie opisanym w Kodeksie postępowania karnego i zaapelował do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Adam Bodnara, by ten zgodził się na przerwę w odbywaniu przez nich kary do momentu zakończenia postępowania (może potrwać nawet kilka miesięcy).



Suski w TV Republika mówił, że odwiedził więzienie w Radomiu, w którym wyrok odsiaduje Kamiński i jego dyrektor poinformował go, że "Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki".

Po podaniu środków farmakologicznych stan zdrowia Kamińskiego, który w dniu aresztowania rozpoczął głodówkę (podobnie jak Maciej Wąsik), miał się poprawić.