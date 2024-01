Kontynuacja protestów przed zakładami karnymi, gdzie przebywają Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński oraz podniesienie sprawy uwięzienia byłych posłów PiS na forum Sejmu – to wstępny plan partii Jarosława Kaczyńskiego na najbliższe dni. Politycy PiS nie ujawniają jednak, co konkretnie ma wydarzyć się w Sejmie w nowym tygodniu, gdy będzie głosowana m.in. ustawa budżetowa. Z kolei koalicja rządząca zapowiada m.in. ujawnienie nieprawidłowości, jakie miały miejsce w spółkach Skarbu Państwa za czasów PiS.

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że razem z wnioskiem o rozpoczęcie procedury ułaskawienia złoży wniosek, by prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary. Bodnar w trakcie konferencji prasowej w piątek powiedział jednak, że żadne decyzje nie zapadły.

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami?

– Na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni – stwierdził w sobotę na antenie TVN 24 wiceminister sprawiedliwości Arkariusz Myrcha z PO. To zaś oznacza, że do potencjalnej konfrontacji w Sejmie na tym tle – jeśli Wąsik i Kamiński wyjdą z zakładów karnych – nie dojdzie w nowym tygodniu. Politycy PiS stoją na stanowisku, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nadal są posłami.

Tymczasem już w poniedziałek ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy. Tematem mają być kwestie bezpieczeństwa, m.in. w związku z planowaną wizytą szefa Rady Ministrów w Kijowie. Ale na deeskalację sporu nikt nie liczy. – Tu nie ma przestrzeni na negocjacje. Ich mandaty wygasły – powiedział o sprawie Kamińskiego i Wąsika Donald Tusk w trakcie wspólnego wywiadu dla trzech stacji telewizyjnych w ubiegły piątek.