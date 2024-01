Włodzimierz Czarzasty: Nic się nie stało, SOP zachował się rozsądnie

Czarzasty był też pytany czy wiedział, albo spodziewał się, że do zatrzymania polityków PiS może dojść w Pałacu Prezydenckim.



- Wiedziałem, że pan (Marcin) Kierwiński (szef MSWiA), że policja, będzie szukała najbardziej racjonalnego, spokojnego wariantu, żeby cały ten proces zakończyć. Nic się przecież nie stało — weszła policja, SOP zachował się rozsądnie, wydano przestępców, przestępców doprowadzono do więzienia (w rzeczywistości aresztu — red.). To jest też nauka na przyszłość dla nas: róbcie rzeczy mądre, zgodne z prawem, nie łamcie tego prawa, bo prawo w Polsce dotyka wszystkich — mówił.



- Cała tragedia polega na tym, że po ośmiu latach rządzenia doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że różne izby SN w tej samej sprawie wydają różne wyroki. Panie prezydencie, to pana robota. Doprowadził pan do tego akceptując różne ustawy, że jeden Sąd Najwyższy w tej sprawie wydaje różne wyroki. Dzisiaj może dojść do takiej sytuacji, że Izba Pracy uzna, że Izba Kontroli (Nadzwyczajnej) działa bezprawnie — stwierdził też Czarzasty.



Czarzastego spytano też czy Andrzej Duda powinien ponieść odpowiedzialność za to, że „ukrywał Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim”.



- Bez względu na to jaka jest sytuacja w naszym kraju w tej chwili, ja jako przedstawiciel Lewicy i jedna osób reprezentujących Lewicę zdania nie zmienię. Jeśli zaistnieją określone warunki liczebne w parlamencie uważam, że prędzej czy później prezydent Andrzej Duda powinien ponieść konsekwencje przed Trybunałem Stanu. Czy zna pan taki kraj w świecie, gdzie prezydent ukrywa przestępców? - pytał prowadzącego rozmowę Konrada Piaseckiego Czarzasty.



- Prezydent przyjął i dał dach przestępcom — dodał.