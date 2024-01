Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zatrzymani w Pałacu Prezydenckim

Wąsik i Kamiński prawomocnie skazani

Były szef CBA, koordynator służb specjalnych i szef MSWiA w rządach PiS Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za swoje działania w aferze gruntowej. Osiem lat temu uniknęli więzienia, gdyż zanim wyrok się uprawomocnił, ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda. W 2023 roku doszło do kolejnego procesu, w którym obydwaj zostali skazani na 2 lata więzienia i pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Wyrok jest prawomocny, a sąd nie uwzględnił wniosków obrony o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych.

Sąd wystawił nakaz doprowadzenia skazanych do miejsca odosobnienia. Dokumenty trafiły we wtorek rano do policji, która realizując nakaz sądu zatrzymała obydwu polityków.