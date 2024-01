Dymisja w Instytucie Polskim po oskarżeniach o nepotyzm

Poczachowski i Küchler-Mocny nie chcieli rozmawiać z „Rzeczpospolitą”. Na nasze pytania MSZ, rządzone jeszcze wówczas przez ekipę z PiS, odpowiedziało, że „nie ma zależności osobistej między dyrektorem IP a którymkolwiek ze zleceniobiorców”, co stało w sprzeczności z licznymi posiadanymi przez nas informacjami mówiącymi o związku między Poczachowskim a Küchler-Mocny.

Z dwóch źródeł dowiedzieliśmy się, że po publikacji naszego tekstu odbyła się w placówce kontrola MSZ. Tę informację zdemontował jednak sam resort, a równie niejasne są powody odejścia Poczachowskiego. Jak poinformował nas właśnie MSZ, Wojciech Poczachowski został odwołany ze stanowiska z dniem 30 listopada 2023 roku, ale dokument w tej sprawie przekazano mu już 22 września, czyli przed naszą publikacją. Oznacza to, że MSZ, odpowiadając na nasze pytania w sprawie zależności między Poczachowskim a Anettą Küchler-Mocny, nie uznało za stosowne poinformować nas, że dyrektor został już zwolniony.

Powód dymisji? MSZ go nie podaje. Chronologia wskazuje, że nie wpłynął na nią nasz artykuł, jednak nie oznacza to, że nie mogła ona mieć związku ze zleceniami dla partnerki dyrektora. Jak ustaliliśmy, informacje o potencjalnych nadużyciach od dłuższego czasu wpływały do polskich placówek dyplomatycznych w Niemczech i do centrali MSZ.

Zanim Wojciech Poczachowski objął placówkę w Düsseldorfie, był m.in. redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice, wiceprezesem Polskiego Radia oraz p.o. dyrektora Polskiego Radia Programu III. W internecie pisze, że z pracy w radiu zwolniła go ekipa z PO. W 2001 roku był współzałożycielem śląskich struktur PiS.

I nie był to jedyny kontrowersyjny dyrektor któregoś z instytutów polskich. We wrześniu napisaliśmy o wątpliwościach wokół Gabrieli Słowińskiej, dyrektorki podobnej placówki w Madrycie, prywatnie córki Gabriela Beszłeja, wpływowego pracownika międzynarodowych struktur PiS. Po naszej publikacji została odwołana.