Przed chwilą odbyło się posiedzenie prezydium Sejmu, które jednomyślnie zadecydowało o tym, że zaplanowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu zostaną przeniesione na kolejny tydzień - powiedział po posiedzeniu prezydium Sejmu Szymon Hołownia.

- Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj dla nas praca nad budżetem — podkreślił Hołownia dodając, że wczoraj odbyły się konsultacje m.in. z premierem, by „upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest zagrożony”.

Hołownia wskazał, że powodem przełożenia posiedzenia parlamentu jest "dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny". - Mam wrażenie, że to co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu tak gorącym (...) (Sejm) będzie przebiegał spokojnie. Ostatnią rzeczą, której powinien chcieć każdy parlamentarzysta jest to, by Sejm z miejsca stanowienia prawa i dyskusji zamienił się w miejsce, w którym mogłoby dochodzić do scen, których w parlamencie nie chcielibyśmy oglądać - wyjaśnił marszałek Sejmu.

PiS krytykuje decyzję marszałka Sejmu

W podobnym tonie decyzję prezydium Sejmu komentowali politycy PiS.