W kuluarach Sejmu w ubiegłym roku można było za to usłyszeć, że planowane jest powołanie kolejnych komisji śledczych poza wymienionymi wcześniej, m.in. dotyczących afery NCBiR. W planach jest też to, że komisje miały pracować relatywnie krótko, a po zakończeniu prac jednej ma być powołana kolejna. Czy komisje przyniosą polityczne zyski dla nowej koalicji? – Ich celem jest dotrzymanie obietnicy z kampanii, czyli wyjaśnianie wątpliwości z ostatnich lat. Kluczowe jest to, aby wyborcy nowej większości sejmowej zobaczyli, że koalicja nie podchodzi do PiS „miękko”. Po drugie, koalicja rządząca może w ten sposób też kupić sobie czas i uwagę opinii publicznej, tak by koncentrować tę uwagę na wygodnych dla siebie sprawach – mówi nam Michał Kabaciński, były poseł, a teraz PR-owiec. – Po trzecie, to też gra na polaryzację między PiS a Platformą. Taka polaryzacja ma też zatrzymać impet Trzeciej Drogi – dodaje Kabaciński.

Kiedy wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego

Prace w Sejmie i kolejne decyzje rządu (Tusk na koniec 2023 r. zapowiedział m.in. projekt o związkach partnerskich oraz zmianę finansowania Kościołów) będą równoległe z kampaniami wyborczymi. Już w najbliższych tygodniach premier Tusk ogłosi termin wyborów samorządowych, najpewniej na 7 kwietnia 2024 roku.

Do tych wyborów szykuje się zarówno PiS, jak i nowa koalicja. Jeśli chodzi o koalicję, to wraca też pytanie dotyczące formatu startu. Już po wyborach parlamentarnych politycy Lewicy – jak Robert Biedroń – zaczęli wspominać o tzw. Pakcie Samorządowym, czyli utworzeniu jednej listy Koalicji 15 października w wiosennych wyborach na poziomie sejmików. Biedroń mówił też o analogicznym Pakcie Europejskim przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybory do PE odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Decyzje nowej koalicji o formacie startu mają zapadać w najbliższych tygodniach. Ale więcej wskazuje na to, że powtórzy się układ z wyborów do Sejmu, czyli trzy bloki wyborcze.

PiS planuje na 11 stycznia demonstrację w Warszawie, w styczniu ma też odbyć się zjazd czy też zlot środowisk prawicowych. Do połowy miesiąca partia Kaczyńskiego ma też zdecydować o kandydatach na prezydentów w największych miastach. – Nastroje są bardzo bojowe – słyszymy od jednego z ważnych polityków PiS.